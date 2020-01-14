За навязывание православия накажут школу в Кабардино-Балкарии

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:08:24+03:00

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Министерство просвещения Кабардино-Балкарии отреагировало на жалобу от родителей из республиканской станицы Александровской. Взрослые утверждали, что все дети в местной школе изучают "Основы православной культуры" в рамках «Основ религиозных культур и светской этики».

Учитель, введший предмет в школе, прошел обучение только по одному профилю. Как отмечается, он был единственным педагогом, которому дозволено вести такие уроки.

Министерство просвещения КБР установило, что в школе не выполнили требования закона "Об образовании". В частности, "Основы православной культуры" преподают в обход учебного плана.

В ведомстве порекомендовали администрации Майского района наказать виновных. Кроме этого, за школой попросили установить контроль, чтобы там выполнялись требования учебного плана.

ИСТОЧНИК KP.RU