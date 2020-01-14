2020-01-14T17:27:26+03:00
Общество

Пранкера, севшего мужчине на колени, избили в Ставрополе

Однако некоторые решили, что это розыгрыш
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: stv_26Фото: stv_26
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Очередной пранк ставропольского блогера не удался. В одном из торговых центров он подошел к двум товарищам и сел на колени тому, кто выглядел наиболее угрожающе. При этом он демонстрировал крайнее увлечение разговором по телефону. Однако такая наглость вывела бородатого мужчину из себя. Он встал и ударил парня. Блогер упал на пол.

Люди в соцсетях шутили:

- Надо было так в Черкесске сделать, было бы ещё интереснее смотреть.

Однако многие предположили, что все это подставной розыгрыш, в том числе реакция накачанного мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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