Пранкера, севшего мужчине на колени, избили в Ставрополе

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:27:26+03:00

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Очередной пранк ставропольского блогера не удался. В одном из торговых центров он подошел к двум товарищам и сел на колени тому, кто выглядел наиболее угрожающе. При этом он демонстрировал крайнее увлечение разговором по телефону. Однако такая наглость вывела бородатого мужчину из себя. Он встал и ударил парня. Блогер упал на пол.

Люди в соцсетях шутили:

- Надо было так в Черкесске сделать, было бы ещё интереснее смотреть.

Однако многие предположили, что все это подставной розыгрыш, в том числе реакция накачанного мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU