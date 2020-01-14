Пранкера, севшего мужчине на колени, избили в Ставрополе
Однако некоторые решили, что это розыгрыш
Фото: stv_26
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Очередной пранк ставропольского блогера не удался. В одном из торговых центров он подошел к двум товарищам и сел на колени тому, кто выглядел наиболее угрожающе. При этом он демонстрировал крайнее увлечение разговором по телефону. Однако такая наглость вывела бородатого мужчину из себя. Он встал и ударил парня. Блогер упал на пол.
Люди в соцсетях шутили:
- Надо было так в Черкесске сделать, было бы ещё интереснее смотреть.
Однако многие предположили, что все это подставной розыгрыш, в том числе реакция накачанного мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU