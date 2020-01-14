На Ставрополье 14-летнюю девочку из детдома ищет полиция
Она пропала после школы
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по СК
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Полицейские разыскивают 14-летнюю Ангелину Наумову. Она воспитанница детского дома №8 села Преградного, директор которого и обратилась за помощью в поисках.
Девочка ушла из школы 14 января и до сих пор не вернулась.
Ангелина была одета в черную куртку с серым мехом на капюшоне, голубые джинсы, темную кофту, синие кроссовки, спортивный рюкзак черно-розового цвета.
Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят о сообщить в полицию Красногвардейского района по телефонам 8 (86541) 2-52-11, факс 2-58-02, 02 или 102 (с мобильного телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU