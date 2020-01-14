На Ставрополье 14-летнюю девочку из детдома ищет полиция

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:00:25+03:00

Она пропала после школы

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Полицейские разыскивают 14-летнюю Ангелину Наумову. Она воспитанница детского дома №8 села Преградного, директор которого и обратилась за помощью в поисках.

Девочка ушла из школы 14 января и до сих пор не вернулась.

Ангелина была одета в черную куртку с серым мехом на капюшоне, голубые джинсы, темную кофту, синие кроссовки, спортивный рюкзак черно-розового цвета.

Всех, кто знает о местонахождении девочки, просят о сообщить в полицию Красногвардейского района по телефонам 8 (86541) 2-52-11, факс 2-58-02, 02 или 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU