2020-01-14T18:34:24+03:00
Общество

iPhone 11 получит победитель конкурса от Рамзана Кадырова

Задание по мнению организаторов состязания, несложное [видео]
Ася АСРЯН
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Политик на своей странице в соцсети опубликовал видео с изображением дереваПолитик на своей странице в соцсети опубликовал видео с изображением дереваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров подарит iPhone 11 победителю конкурса «на проверку знаний и зрения!».

Так, политик на своей странице в соцсети опубликовал видео с изображением дерева.

- Кто первым ответит, что за фрукты растут на этом дереве и какой у них сорт получит в подарок iPhone 11!, - порадовал подписчиков чеченский лидер.

Ранее Кадыров уже объявлял конкурс в соцсети. По его условиям нужно было отгадать фрукт, изображённый в публикации главы республики в социальной сети Instagram.

Кадыров подарит победителю последний айфон.

Приз победителю - iPhone 11.

Однако верным оказался ответ жительницы республики Раметы Дасаевой. Тогда ей и вручили дорогостоящий подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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