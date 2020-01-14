iPhone 11 получит победитель конкурса от Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров подарит iPhone 11 победителю конкурса «на проверку знаний и зрения!».
Так, политик на своей странице в соцсети опубликовал видео с изображением дерева.
- Кто первым ответит, что за фрукты растут на этом дереве и какой у них сорт получит в подарок iPhone 11!, - порадовал подписчиков чеченский лидер.
Ранее Кадыров уже объявлял конкурс в соцсети. По его условиям нужно было отгадать фрукт, изображённый в публикации главы республики в социальной сети Instagram.
Кадыров подарит победителю последний айфон.
Приз победителю - iPhone 11.
Однако верным оказался ответ жительницы республики Раметы Дасаевой. Тогда ей и вручили дорогостоящий подарок.
ИСТОЧНИК KP.RU