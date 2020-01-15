На Ставрополье суд ждет троих мужчин, убивших ветерана под одеялом

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:59:34+03:00

Они набросились на женщину и жестоко избили

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На Ставрополье близится суд по делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Трое мужчин обвиняются в разбойном нападении, мошенничестве и убийстве 96-летней женщины.

Летом прошлого года один из них ставил пластиковые окна в доме пенсионерки в селе Курсавка Андроповского района. Он узнал, что женщина живет одна и получает хорошую пенсию. В декабре он наведался к ветерану вместе с двумя своими знакомыми. Они представились работниками газовой службы и сообщили, что проведут безвозмездный ремонт газового оборудования, предложив оплатить 20 тысяч рублей за материалы. Получив деньги, злоумышленники уехали.

В январе 2019 года мужчины проникли в дом через окно, накрыли женщину одеялом, жестоко избили по голове, похитили найденные 20 тысяч рублей и скрылись. Женщина через 2 дня умерла в больнице.

Преступниками оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения.

Сейчас дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

Следственные действия в доме погибшего ветерана в Ставропольском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU