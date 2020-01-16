Глава Ставрополья перезванивает по видеосвязи тем, кто в него не верит
Владимирова расстраивает, когда человек сомневается, что в соцсетях с ним общается сам губернатор
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На пресс-конференции глава Ставрополья Владимир Владимиров раскрыл секрет своего Instagram-аккаунта. На вопрос о том, кто ведет блог, губернатор заявил, что у него есть помощники, но все посты он вычитывает лично. А иногда и сам их составляет. С комментариями же все более чем однозначно. Все ответы подписчикам Владимир Владимиров пишет сам.
Губернатор отметил, что его расстраивает, когда ставропольцы в соцсетях сомневаются в том, кто им отвечает:
- Я беру и перезваниваю специально, ещё и по видеосвязи.
ИСТОЧНИК KP.RU