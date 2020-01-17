2020-01-17T12:23:22+03:00
Происшествия

124 человек отравились питьевой водой в Дагестане

Среди пострадавших 64 ребенка
Антон ШАПОВАЛОВ
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124 человек отравились питьевой водой в Дагестане124 человек отравились питьевой водой в ДагестанеФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Количество жертв зараженной питьевой воды в Дагестане увеличилось до 124 человек, среди которых - 64 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее в Минздраве республики говорили о 102 госпитализированных.

- На сегодня число госпитализированных с инфекцией в Кизляре составляет 124 человека, из которых 64 - дети, - говорят в надзорном ведомстве. Как там уверяют, среди госпитализированных нет таких, которые бы были в тяжелом состоянии.

В Кизляре, где и происходит заражение, проходит массовая вакцинация: в четверг медики ввели препарат в 300 человек. Среди тех, кто попадает в зону заражения, числится больше тысячи человек, они могли контактировать с заболевшими.

В мэрии сообщили, что для эффективности количество бригад увеличили. К ним присоединились студенты-медики. Подвоз чистой, безопасной воды продолжается. В микрорайоне, где произошло заражение, живет около 180 человек. Кроме того, ветхий водопровод меняют на новый, длина которого 250 метров. Воду хлорируют.

По факту отравления открыто уголовное дело. Вероятной причиной инфекции стало загрязнение питьевой воды. Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", местные жители самовольно заменили канализацию и подключили ее к дренажной системе города. Водопроводная труба, бывшая ниже, под дренажной системой, разрушилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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