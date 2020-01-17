Осужденный на Ставрополье террорист был спонсором ИГИЛ

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:48:54+03:00

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Осужденный за подготовку и совершение террористических актов в Пятигорске и Ставрополе Ринат Сулейманов проходит по очередному уголовному делу. Выяснилась его причастность к финансированию запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Он переводил деньги через банковскую карту.

Сейчас идет расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU