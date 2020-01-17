Осужденный на Ставрополье террорист был спонсором ИГИЛ
Он переводил деньги через банковскую карту
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Осужденный за подготовку и совершение террористических актов в Пятигорске и Ставрополе Ринат Сулейманов проходит по очередному уголовному делу. Выяснилась его причастность к финансированию запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».
Он переводил деньги через банковскую карту.
Сейчас идет расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU