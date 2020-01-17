В Буденновском районе снят карантин по АЧС

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:03:51+03:00

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В Буденновском районе Ставрополья снят карантин из-за АЧС, сообщили в местной администрации.17 января губернатор края Владимир Владимиров подписал постановление об отмене ЧС и карантина.

В начале января был обнаружен очаг африканской чумы после падежа свиней. Владельцы уничтоженных животных в селе Покойное получили компенсации.

Сейчас идут карантинные мероприятия в Изобильненском округе региона, где сложилась аналогичная ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU