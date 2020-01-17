В Буденновском районе снят карантин по АЧС
Все свиньи уничтожены
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В Буденновском районе Ставрополья снят карантин из-за АЧС, сообщили в местной администрации.17 января губернатор края Владимир Владимиров подписал постановление об отмене ЧС и карантина.
В начале января был обнаружен очаг африканской чумы после падежа свиней. Владельцы уничтоженных животных в селе Покойное получили компенсации.
Сейчас идут карантинные мероприятия в Изобильненском округе региона, где сложилась аналогичная ситуация.
ИСТОЧНИК KP.RU