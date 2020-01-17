Посетитель батутного центра в Невинномысске пошел на кражу
Он повеселился перед совершением преступления
Изменить размер текста:
Местный житель в Невинномысске обокрал батутный центр после прыжков на снарядах, пишет "Ставропольская правда". 19-летний парень пришел как обычный посетитель, дождался пока администратор отлучится, затем взломал замок кассы и прихватил с собой 32 тысячи рублей. Украденными деньгами молодой человек успел распорядиться по своему усмотрению.
Правоохранители задержали парня, оказалось, он уже имел проблемы с законом.
Заведено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU