Посетитель батутного центра в Невинномысске пошел на кражу

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:46:32+03:00

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Местный житель в Невинномысске обокрал батутный центр после прыжков на снарядах, пишет "Ставропольская правда". 19-летний парень пришел как обычный посетитель, дождался пока администратор отлучится, затем взломал замок кассы и прихватил с собой 32 тысячи рублей. Украденными деньгами молодой человек успел распорядиться по своему усмотрению.

Правоохранители задержали парня, оказалось, он уже имел проблемы с законом.

Заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU