В КБР парень выжил после наезда электропоезда
Он получил тяжелую сочетанную травму
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В КБР пешеход, сбитый электричкой, выжил. 16 января вечером в Нальчике поезд не успел затормозить на углу улиц Суворова и Ашурова и сбил молодого человека.
На место происшествия экстренно прибыла бригада скорой. Пострадавший получил тяжелую сочетанную травму. Медики спасли жизнь 15-летнему юноше, который не отреагировал на приближение поезда. Сейчас он находится на лечении в ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР.
Правоохранители проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU