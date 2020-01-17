2020-01-17T17:44:44+03:00
Происшествия

В КБР парень выжил после наезда электропоезда

Он получил тяжелую сочетанную травму
Полина ШАПОШНИКОВА
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В КБР пешеход, сбитый электричкой, выжил. 16 января вечером в Нальчике поезд не успел затормозить на углу улиц Суворова и Ашурова и сбил молодого человека.

На место происшествия экстренно прибыла бригада скорой. Пострадавший получил тяжелую сочетанную травму. Медики спасли жизнь 15-летнему юноше, который не отреагировал на приближение поезда. Сейчас он находится на лечении в ГБУЗ «РКБ» МЗ КБР.

Правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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