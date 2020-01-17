В Ставрополе на рынке случился пожар

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:58:11+03:00

На место выехали несколько пожарных машин

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В Ставрополе вечером 17 января произошел пожар на рынке по улице Тухачевского. Материалы с места происшествия выкладывают в сеть очевидцы. Они сообщают, что на место выехали несколько машин служб экстренного реагирования, людей эвакуировали. Огонь распространился с крыши здания.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю, информация уточняется. На месте работают пожарные подразделения.

Местные жители сообщают, что на настоящее время ожар потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU