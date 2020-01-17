Мертвую женщину обнаружили в одной из квартир многоэтажки Ставрополя
Она пролежала в коридоре не один день
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В многоэтажке Ставрополя обнаружена мертвая женщина. Спасатели вошли в квартиру по просьбе соседей, которые долго время не видели 58-летнюю одинокую хозяйку. А родственников у соседки не было.
Дверь отворили слесарным инструментом. Опасения соседей подтвердились, в коридоре лежала женщина, не подающая признаки жизни, сообщает пресс-служба ГКУ ПАСС Ставропольского края.
ИСТОЧНИК KP.RU