Мертвую женщину обнаружили в одной из квартир многоэтажки Ставрополя

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:14:49+03:00

Она пролежала в коридоре не один день

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В многоэтажке Ставрополя обнаружена мертвая женщина. Спасатели вошли в квартиру по просьбе соседей, которые долго время не видели 58-летнюю одинокую хозяйку. А родственников у соседки не было.

Дверь отворили слесарным инструментом. Опасения соседей подтвердились, в коридоре лежала женщина, не подающая признаки жизни, сообщает пресс-служба ГКУ ПАСС Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU