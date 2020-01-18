На Ставрополье произошло массовое ДТП

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:56:47+03:00

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ДТП с участием 6 автомобилей произошло в Кочубеевском районе.

- Около 7 утра на подъезде к Ставрополю со стороны трассы "Кавказ" водитель микроавтобуса «Тойота» выбрал небезопасную скорость в условиях тумана и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем «Лада Гранта», после чего с ними столкнулись еще и «ВАЗ -2110», «Киа Сид», «ВАЗ-2107» и грузовая «ГАЗель. Госпитализация понадобилась двоим участникам ДТП – пассажиркам «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-21107». Микроавтобус перевозил 9 школьников, все дети были пристегнуты ремнями безопасности, и травм не получили, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU