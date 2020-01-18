В Дагестане разгромили 11 ячеек ИГИЛ

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:58:07+03:00

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В 2019 году сотрудники УФСБ пресекли деятельность 11 подпольных ячеек запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Они действовали в Буйнакске,Кизляре, Дербенте, Каспийске и Махачкале. Их членами были около 30 человек. Все они арестованы.

- Несмотря на достигнутые результаты, в Дагестане продолжают распространяться предпосылки к формированию новых террористических групп из числа сторонников радикальных религиозных сфер, - заявил на совещании в Дагестане руководитель Национального антитеррористического комитета, замдиректора ФСБ Игорь Сироткин.

ИСТОЧНИК KP.RU