В Дагестане уже 133 отравившихся питьевой водой

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:07:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне Черемушки Кизляра специалисты Роспотребнадзора продолжают обходить дома жителей, чтобы узнать, нет ли еще отравившихся питьевой водой. Попадание сточных вод в водопровод произошло два дня назад. Изначально в больницу города госпитализировали 102 человека, но с каждым часом их число росло и сейчас на лечении находится уже 133 человека.

- Из них 70 детей. У всех диагноз острая кишечная инфекция, - сообщают в минздраве Дагестана. - Состояние легкой и средней тяжести. Тяжелых больных нет. Все они получают антибиотики.

В район, где произошло заражение, сейчас подвезли питьевую воду в цистернах. Подача воды по трубам пока приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU