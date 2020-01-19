Для слежки за чиновниками Ставрополя установят камеры
Системы видеонаблюдения появятся в нескольких ведомствах
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В Ставрополе мэр города настоятельно рекомендовал управляющим компаниям, диспетчерским службам, ресурсоснабжающим организациям, структурным подразделениям муниципалитета поставить камеры в помещениях, где происходит общение с гражданами.
- Сотрудник, знающий, что идет запись общения, будет более дисциплинированным. И в любой конфликтной ситуации аудиовизуальные свидетельства позволят разрешить ее объективно, - считают в администрации.
Вопрос об устанвке камер планируют решить в максимально короткий срок.
ИСТОЧНИК KP.RU