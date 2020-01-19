Для слежки за чиновниками Ставрополя установят камеры

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:15:55+03:00

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В Ставрополе мэр города настоятельно рекомендовал управляющим компаниям, диспетчерским службам, ресурсоснабжающим организациям, структурным подразделениям муниципалитета поставить камеры в помещениях, где происходит общение с гражданами.

- Сотрудник, знающий, что идет запись общения, будет более дисциплинированным. И в любой конфликтной ситуации аудиовизуальные свидетельства позволят разрешить ее объективно, - считают в администрации.

Вопрос об устанвке камер планируют решить в максимально короткий срок.

ИСТОЧНИК KP.RU