2020-01-19T13:35:55+03:00
Спорт

Отец бойца Нурмагомедова - журналистам: реванш с Макгрегором нам не интересен

А вот ирландец не против такого боя
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: REUTERS
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Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заявил журналистам, что им не интересен реванш с Конором Макгрегором.

- Абсолютно не интересен [реванш с Макгрегором], он сдался нам. Это был доминирующий бой, в котором мы оседлали его и три раунда били. А потом он сдался - мы его задушили, - сказал Абдулманап Нурмагомедов в интервью ТАСС.

А вот Макгрегор настроен на такой бой. После победы над Дональдом Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе спортсмен ответил на вопрос о возможном реванше, что имеет "личное" с Хабибом и его командой. И хотел бы провести поединок в столице России или в родном городе в Ирландии. Конор признался, что "любит россиян" и "недавно был в Москве".

ИСТОЧНИК KP.RU

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