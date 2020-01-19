Полсотни пожарных тушили рынок в Нальчике - видео

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:29:06+03:00

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В Нальчике 19 января больше полусотни пожарных боролись с возгоранием на территории рынка "Дубки" в Нальчике (Кабардино-Балкария). Как отмечают в МЧС республики, горели 250 квадратов. Около 14.50 загорелись продуктовые контейнеры.

- По состоянию на 15.25 пожар на территории рынка "Дубки" полностью ликвидирован, пострадавших нет. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, - говорится в сообщении от ведомства

Огонь не перебросился на соседние павильоны. Что спасло рынок от большого ЧП.

Как спасали от огня рынок в Нальчике.

ИСТОЧНИК KP.RU