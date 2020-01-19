На Ставрополье освятили питьевое Сенгилеевское водохранилище
Рассказал губернатор
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- По традиции в этот день на Сенгилеевском водохранилище в окрестностях Ставрополя состоялся великий чин освящения воды. Из этого источника она придёт сегодня в дома тысяч ставропольчан.
Пусть крещенская вода принесёт мир и покой. Смоет всё плохое, все беды и несчастья.
И подарит крепкое здоровье! - поздравил с праздником и рассказал про освещение питьевого водохранилища губбернатор Ставропольского края Владимир Владимиров у себя в Инстаграме.
Святая вода из-под крана: на Ставрополье осветили Сенгилеевское водохранилище.
ИСТОЧНИК KP.RU