2020-01-19T18:08:59+03:00
Общество

На Ставрополье освятили питьевое Сенгилеевское водохранилище

Рассказал губернатор
Евгения СОКОРЕВА
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- По традиции в этот день на Сенгилеевском водохранилище в окрестностях Ставрополя состоялся великий чин освящения воды. Из этого источника она придёт сегодня в дома тысяч ставропольчан.

Пусть крещенская вода принесёт мир и покой. Смоет всё плохое, все беды и несчастья.

И подарит крепкое здоровье! - поздравил с праздником и рассказал про освещение питьевого водохранилища губбернатор Ставропольского края Владимир Владимиров у себя в Инстаграме.

Святая вода из-под крана: на Ставрополье осветили Сенгилеевское водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Ставрополье освятили питьевое Сенгилеевское водохранилище
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