Количество отравившихся питьевой водой в Дагестане выросло до 193 человек

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:56:51+03:00

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Число попавших в больницы с острой кишечной инфекцией жителей Кизляра увеличилось с 164 до 193 человек. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Такие данные были озвучены на заседании под председательством мэра Кизляра Александра Шувалова главным врачом Кизлярской центральной больницы Станиславом Обловым. Как он уверяет, в период с 6 по 20 января в больницах находится 193 человека с острой кишечной инфекцией. Из них 103 - дети. Еще четыре человека выехали за пределы Кизлярского района и лечатся в больницах Тарумовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU