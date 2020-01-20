Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о смерти первой дочери

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:05:06+03:00

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О смерти первой дочери Рамзан Кадыров рассказал своим подписчикам в соцсетях.

Глава Чечни показал свою гордость — младших дочерей, которые учатся готовить. При этом он вспомнил о своей первой девочке, Айшат. Она умерла еще младенцем. Позднее, когда родилась следующая дочка в семье Кадыровых, ее назвали в честь ушедшей.

Рамзан Кадыров рассказал, что тяжело переживал смерть ребенка, но, в награду за испытания, его семья награждена большим количеством детей. У Кадырова шесть дочек: Айшат, Хадишт, Хутмат, Табарик, Ашура и Эсет.

Все они воспитаны в соответствии с традиционными ценностями, умеют готовить и сохранять домашний уют.

Старшие дочери знают Коран наизусть, а младшие —учат его.

kadyrov._95 Старшая дочь Кадырова учит младших сестренок готовить

ИСТОЧНИК KP.RU