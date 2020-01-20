На Ставрополье мужчина оборудовал канализацию под домом соседей

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:25:44+03:00

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В Грачевском районе только 6 штрафов убедили мужчину передвинуть канализацию от дома соседей.

Суд обязал мужчину отодвинуть септик на 20 метров от стены жилого дома.

Но никаких мер мужчина не предпринял. Тогда судебные приставы завалили нарушителя штрафами. И только после шестого из них ставрополец решил исполнить решение суда. Мужчина теперь должен раскошелиться на 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU