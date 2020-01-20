Чудо на Новый год: 31 декабря ставрополец спас окоченелого младенца

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:50:06+03:00

Он грел его под своей курткой, пока не приехали врачи

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В Михайловске 31 декабря 2019 года произошло самое настоящее чудо. Местный житель Игорь Итаклюк нашел возле гаража завернутого в пеленки новорожденного мальчика. Тот был жив. Тогда мужчина завернул младенца в свою куртку и вызвал врачей.

Брошенный матерью младенец поправляется. Родившая его женщина будет привлечена к уголовной ответственности. А Игорю Иткалюку следователи выразили благодарность, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

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ИСТОЧНИК KP.RU