Сотрудница и директор предприятия ЖКХ на Ставрополье развлеклись за счет денег компании

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:53:05+03:00

Они потратили 100 тысяч рублей на себя

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В Георгиевском округе сотрудница предприятия ЖКХ обвиняется в мошенничестве. В компании, где она работала, обнаружили недостачу. Оказалось, что сговорившись с директором предприятия, женщина получила от него 100 тысяч рублей. Эти деньги должны были пойти на необходимые для компании вещи, но ушли в карман злоумышленнице и ее боссу.

Дело о мошенничестве сотрудницы передано в суд. Правоохранители занимаются директором предприятия, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU