Сотрудница и директор предприятия ЖКХ на Ставрополье развлеклись за счет денег компании
Они потратили 100 тысяч рублей на себя
Изменить размер текста:
В Георгиевском округе сотрудница предприятия ЖКХ обвиняется в мошенничестве. В компании, где она работала, обнаружили недостачу. Оказалось, что сговорившись с директором предприятия, женщина получила от него 100 тысяч рублей. Эти деньги должны были пойти на необходимые для компании вещи, но ушли в карман злоумышленнице и ее боссу.
Дело о мошенничестве сотрудницы передано в суд. Правоохранители занимаются директором предприятия, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU