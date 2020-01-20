2020-01-20T16:48:56+03:00
Общество

Чудовищный грохот среди ночи: жители Ставрополя выбрасывают старую мебель из окон

Соседи пожаловались на захламленный двор
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Instagram.com@26newsФото: Instagram.com@26news
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Старую мебель из окна выкидывают в Ставрополе жильцы одной многоэтажки, пишет «Ставропольская правда». На захламление двора пожаловались соседи, которые опубликовали подтверждающие фото в соцсетях.

Причем избавляться от надоевших предметов интерьера ставропольчане стали среди ночи. Громкие звуки перебудили дом, да и прохожие рисковали жизнью.

На это в обсуждениях пользователи соцсети предположили, что горожане следуют итальянской традиции. Жители солнечной страны на Новый год избавляются от старых вещей, выбрасывая их в окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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