Чудовищный грохот среди ночи: жители Ставрополя выбрасывают старую мебель из окон

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:48:56+03:00

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Старую мебель из окна выкидывают в Ставрополе жильцы одной многоэтажки, пишет «Ставропольская правда». На захламление двора пожаловались соседи, которые опубликовали подтверждающие фото в соцсетях.

Причем избавляться от надоевших предметов интерьера ставропольчане стали среди ночи. Громкие звуки перебудили дом, да и прохожие рисковали жизнью.

На это в обсуждениях пользователи соцсети предположили, что горожане следуют итальянской традиции. Жители солнечной страны на Новый год избавляются от старых вещей, выбрасывая их в окна.

ИСТОЧНИК KP.RU