Бэтмена в центре Ставрополя сняли на видео

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:37:57+03:00

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В центре Ставрополя на видео сняли Бэтмена. Ролик с героем комиксов в черном плаще и маске опубликовали 20 января в соцсетях с подписью: «Новый супергерой на улицах Ставрополя». На кадрах видно, как мужчина быстрой походкой «летит» по проспекту Октябрьской революции к Центральному парку.

Теперь жители города гадают, куда мог направляться герой съемки.

Между тем, за несколько часов ролик просмотрели тысячи людей, оставив комментарии, соперничающие по своей остроумности: «То чувство, когда не можешь припарковать Бэтмобиль и идешь пешком»; «Ищет вандалов, которые остановку портят».

Бэтмен в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU