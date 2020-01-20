Бэтмена в центре Ставрополя сняли на видео
В центре Ставрополя на видео сняли Бэтмена. Ролик с героем комиксов в черном плаще и маске опубликовали 20 января в соцсетях с подписью: «Новый супергерой на улицах Ставрополя». На кадрах видно, как мужчина быстрой походкой «летит» по проспекту Октябрьской революции к Центральному парку.
Теперь жители города гадают, куда мог направляться герой съемки.
Между тем, за несколько часов ролик просмотрели тысячи людей, оставив комментарии, соперничающие по своей остроумности: «То чувство, когда не можешь припарковать Бэтмобиль и идешь пешком»; «Ищет вандалов, которые остановку портят».
Бэтмен в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU