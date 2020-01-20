Губернатор Ставрополья проиграл только Рамзану Кадырову
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров занял второе место в рейтинге популярности среди глав СКФО. Первое место с огромным отрывом ожидаемо занял чеченский лидер Рамзан Кадыров.
Исследование «Медиалогии» касается 2019 года. Третье место среди губернаторов занял глава Дагестана Владимир Васильев.
Тем временем в федеральном рейтинге первое место взял мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место привычно оставалось за главой Чечни, но в этом году его занял мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов. На третьей строчке оказался глава Московской области Андрей Вороьёв.
Рамзан Кадыров оказался на 6-й позиции, а Владимир Владимиров занял в этом списке 27-ю строчку.
ИСТОЧНИК KP.RU