Губернатор Ставрополья проиграл только Рамзану Кадырову

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:04:21+03:00

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров занял второе место в рейтинге популярности среди глав СКФО. Первое место с огромным отрывом ожидаемо занял чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Исследование «Медиалогии» касается 2019 года. Третье место среди губернаторов занял глава Дагестана Владимир Васильев.

Тем временем в федеральном рейтинге первое место взял мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место привычно оставалось за главой Чечни, но в этом году его занял мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов. На третьей строчке оказался глава Московской области Андрей Вороьёв.

Рамзан Кадыров оказался на 6-й позиции, а Владимир Владимиров занял в этом списке 27-ю строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU