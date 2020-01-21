Девушка умерла за рулем "Гранты" в Пятигорске

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:39:04+03:00

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Погода частично послужила причиной смертельной аварии в Пятигорске.

20 января на 0 км автодороги «Иноземцевское шоссе» водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» сильно разогналась на скользком асфальте и не справилась с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой Грантой».

Девушки, управлявшие автомобилями, были доставлены в больницу. От травам 28-летняя водитель «Гранты» умерла. А 33-летняя женщина за рулем «Гольфа» отделалась амбулаторным лечением. В злостных нарушителях ПДД она не числится.

Устанавливается степень ответственности участников, сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU