Девушка умерла за рулем "Гранты" в Пятигорске
Погода частично послужила причиной смертельной аварии в Пятигорске.
20 января на 0 км автодороги «Иноземцевское шоссе» водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» сильно разогналась на скользком асфальте и не справилась с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Ладой Грантой».
Девушки, управлявшие автомобилями, были доставлены в больницу. От травам 28-летняя водитель «Гранты» умерла. А 33-летняя женщина за рулем «Гольфа» отделалась амбулаторным лечением. В злостных нарушителях ПДД она не числится.
Устанавливается степень ответственности участников, сообщили в УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU