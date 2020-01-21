Похолодание, потепление, заморозки и снегопады придут на Ставрополье

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:42:03+03:00

Во вторник жителей края ожидает похолодание и тут же — резкое потепление

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На Ставрополье придёт похолодание, после которого резко потеплеет. А потом край вновь начнёт засыпать снегом. Из-за таких перепадов температур ожидается опасная для здоровья гололедица, предупреждает ГУ МЧС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Во вторник ночью и с утра жителей региона приморозит — ночью температура понизится до – 8°, а с утра остановится в районе –3°...–5°. Ночь на среду будет чуть теплее — до –5° в Ставрополе и –7° по краю.

Однако уже в среду погода кардинально изменится — придёт потепление. Днём температура поднимется до +5° по краю и +4° в краевой столице. Однако в четверг перепады продолжатся — столбики термометров вновь упадут, а ночью и днём пойдёт снег. Дневная температура опуститься до 0...+2°.

ИСТОЧНИК KP.RU