Из-за тёплой зимы на Ставрополье может резко подорожать хлеб

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:09:36+03:00

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На Ставрополье может резко подорожать хлеб. Всему причиной аномально тёплая и бесснежная зима, которая может стать причиной гибели озимых культур. Дело не только в том, что белоснежный покров укрывает почву от холода — в земле критически не хватает влаги. Сейчас, по сведениям земледельцев, её уровень примерно вдвое ниже нормы.

Кроме этой беды, аграрии сообщают о других неприятностях. Например, из-за того же потепления на полях завелись мыши, не менее опасные для посевов.

В конечном итоге всё это может крайне негативно сказаться на кошельках простых жителей. Ведь если урожай будет слишком маленьким, цены на хлеб могут существенно вырасти, предупреждают аграрии.

ИСТОЧНИК KP.RU