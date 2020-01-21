Страшный сон покупателя «вторички»: на Ставрополье экс-хозяйку квартиры выселяли суд, МЧС и полиция

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:04:09+03:00

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В Пятигорске женщина продала квартиру новому владельцу, однако съезжать передумала. Так она сидела в своей двушке и просила настоящего хозяина подождать, пока идет ремонт в другом доме.

Но тот почему-то обратился в суд.

Тогда в дело, напоминающее сюжет русской народной сказки о «Заюшкиной избушке», вмешались приставы. Дверь им женщина не открыла, требование явиться в отдел проигнорировала, а на звонок ответила, что находится в больнице и принесла справку из стационара.

Затем она сказала, что будет отсутствовать в городе и снова пропала, оставив нового владельца с носом.

Дело кончилось тем, что по адресу выехали сотрудники МЧС и участковый. Они вскрыли квартиру, собрали вещи прежней владелицы, передали их на хранение собственнику и наконец пустили того в купленную им квартиру.

Женщина должна заплатить 5-тысячный штраф, сообщает УФССП по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU