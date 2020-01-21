Ставропольский полицейский делит имущество в 50 млн рублей с экс-женой

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:49:33+03:00

В этом перечне огромный дом, иномарка, участки, счет в банке

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Развод с женой вскрыл подробности о впечатляющих владениях ставропольского полицейского, пишет Newstracker. Издание подало запрос в прокуратуру Ставропольского края и МВД РФ с просьбой разъяснить несоответствие в доходах и расходах правоохранителя.

Заместитель начальника по охране порядка ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Владимир Демин регулярно сдает декларации о доходах, которые вызывают вопросы у прокуратуры. Но, по информации издания, Демин отделывается выговорами на работе.

На полицейского записаны земельные участки в Ставрополе площадью 630 кв. м., 955 кв. м., 476 кв. м., частный двухэтажный дом площадью почти 300 кв. м., двухкомнатная квартира площадью 56,3 кв. м., автомобиль марки Ауди Q7 2017 года выпуска. Все имущество стоит больше 50 миллионов рублей. Кроме того, в банке на имя полицейского открыт счет с депозитом 5 млн рублей.

В ходе раздела имущества во время бракоразводного процесса Демина с супругой эксперты, опрошенные изданием, оценили стоимость нажитого и произведенных строительных работ по улучшению дома.

Они заключили, что ремонт потянул на 9 млн рублей. А рыночная стоимость жилого дома после проведения строительно-ремонтных работ составляет 33 327 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU