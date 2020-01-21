Глава округа на Ставрополье отработает самопремирование по решению суда

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:56:24+03:00

Он незаконно поощрил самого себя на 250 тысяч рублей

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Глава Кировского округа в 2018 году самостоятельно начислял себе премии, сообщает прокуратура Ставропольского края. Поощрения составляли половину от его должностного оклада. Всего чиновник получил больше 254 тысяч рублей.

Согласно Положению об оплате труда муниципальных служащих, премия по результатам работы может выплачиваться или не выплачиваться по решению Думы округа.

По главе Кировского округа такого решения не выносилось. Поэтому прокуратура подала заявление в суд, который согласился признать действия чиновника незаконными. В ответ на апелляционную жалобу главы

Ставропольский краевой суд подтвердил решение Кировского районного суда.

Теперь из заработной платы главы Кировского городского округа возместит ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU