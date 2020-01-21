2020-01-21T14:04:05+03:00
Происшествия

"В десятки раз больше": чиновника наказали за ложь в декларациях

Сергей Тенищев тратил гораздо больше, чем официально зарабатывал
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сергей Тенищев. Фото: пресс-служба администрации Кировского городского округаСергей Тенищев. Фото: пресс-служба администрации Кировского городского округа
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Чиновника из Ставропольского края наказали по решению Прокуратуры Кировского района региона. Первый заместитель главы Кировского городского округа Сергей Тенищев указал неверные данные в декларации о доходах за 2016 и 2017 года. Также бывший госслужащий исказил сведения о доходах своей супруги.

Согласно данным декларации, Тенищев в 2017 году заработал 1,15 миллиона рублей, а в 2018 году - 1,2 миллиона. За два года размер имущества чиновника никак не изменился. В его собственности находится квартира в 110 квадратных метра и два участка, чья площадь составляет 5,7 и шесть тысяч квадратных метров. Кроме этого, у бывшего первого заместителя главы района были две моторные лодки и старенький "УАЗ-22069" с двумя прицепами.

Примерно такой "УАЗ-22069" у Сергея Тенищева. Иллюстративное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно такой "УАЗ-22069" у Сергея Тенищева. Иллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ

Его жена, по декларации, за два года заработала 1,3 миллиона рублей, имея при этом два автобуса (ПАЗ-3205) и три "Газели". Супруги, однако, указали в документах недостоверную информацию.

- В декларации не были указаны сведения о приобретении в собственность объектов недвижимости, а также сведения о строительстве торгового центра на сумму 28 миллионов рублей, - сказано в сообщении прокуратуры.

Как только надзорное ведомство закончило проверку, в администрацию отправили сообщение с требованием уволить Тенищева. Но там не прислушались к словам местной прокуратуры и выписали госслужащему всего лишь выговор.

Зампрокурора Кировского района пошел с иском в суд и выиграл его. Ответчик пытался опротестовать решение, но Ставропольский краевой суд оставил апелляцию без удовлетворения. Информация о Тенищеве уже удалена с сайта администрации городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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