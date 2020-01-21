Ребенок в КЧР заразил корью 19 человек

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:18:27+03:00

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В Карачаево-Черкесии 19 человек заболели корью. Хотя 18 человек уже выписаны из больницы в связи с выздоровлением и только один продолжает лечение, в минздраве региона призывают к своевременной вакцинации.

Предположительно, вспышка заболеваемости произошла из-за десятимесячного ребенка, который прибыл с родителями в КЧР из-за пределов республики.

В Республике прививку от кори получили за выходные больше 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU