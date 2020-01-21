Бывший Генпрокурор России станет полпредом президента в СКФО

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:21:35+03:00

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Бывший Генеральный Прокурор России Юрий Чайка заменит полномочного представителя президента страны в СКФО Александра Матовникова. Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, подтвердил информацию.

В понедельник стало известно, что Владимир Путин снимает Юрия Чайку с должности генерального прокурора России. На следующий день президент провел встречу в Кремле с ушедшим с поста юристом и заместителем главы Следственного комитета России Игорем Красновым, который претендует на свободное место. Во время разговора Путин поблагодарил Чайку за продуктивную работу и предложил пост полпреда в СКФО. Чайка согласился и ответил, что у него уже есть планы на новой должности.

Позже Песков подтвердил эти слова, но отметил, что приказ еще не подписан.

Напомним, Юрий Чайка возглавлял Генеральную Прокуратуру с 2006 года. Дважды был переназначен на пост, последний (третий) срок заканчивался в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU