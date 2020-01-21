На Ставрополье в 2019 году выросло число уголовных дел из-за смерти детей по неосторожности

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:13:39+03:00

Дети погибали даже при выпадении из коляски

Изменить размер текста: A A

21 января следователи подвели итоги работы за прошлый год, в котором удалось раскрыть 95 убийств, 57 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 54 изнасилования.

Кроме того 317 уголовных дел заведено за преступления против несовершеннолетних, до суда дошли 198. В том числе резонансное в отношении студента одного из Буденновских колледжей, облившего кислотой трех несовершеннолетних девушек. Рейтинг по наибольшему количеству уголовных дел о преступных посягательствах на детей возглавляют Изобильненский округ (35) и Новоалександровский (26).

Увеличилось число уголовных дел, связанных с причинением смерти несовершеннолетним по неосторожности с 11 до 25. Дети погибали при пожарах, тонули, травились угарным газом, выпадали из коляски, проваливались в колодец.

Большая работа в следкоме проведена и по коррупционным преступлениям. За год заведено 284 дела.

В 2020 году в ведомстве продолжат работу не только по расследованию преступлений, но и по их предупреждению.

ИСТОЧНИК KP.RU