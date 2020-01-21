На Ставрополье ожидается резкое усиление ветра, дождь и снег

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:24:50+03:00

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Ставрополь как в молоко погрузился в туман. Природа предупреждает: готовьтесь к непогоде. Пока в Ставрополе - 3. И дует умеренный западный ветер. Но уже завтра обещают шторм! Метеорологи Ставропольского гидрометцентра передают дождь, пусть и слабый. Вот только при скорости ветра до 20-22 м/с погода будет совсем нелетной!

Усиление ветра начнется уже поздним вечером. По краю он разгонится аж до 23 м/с. И про гололед не забываем! Спасатели предупреждают: «Ночью и утром в отдельных пунктах туман, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица». Будьте осторожнее!

Завтра днем на Ставрополье до 6 тепла. Местами небольшой дождь. Где-то мокрый снег. А 23 января пойдет уже хороший снег! Ветер к тому времени угомонится до скорости 8-13 м/с В Ставрополе 23 числа днем обещают 0..+2. Тоже снег.

ИСТОЧНИК KP.RU