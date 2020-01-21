На Ставрополье мошенницы обманули бизнесменов на 3 млн рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:31:39+03:00

Они брали деньги за содействие в выдаче кредитов и грантов, хотя сами никак на результат не влияли

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В Ставрополе суд вынес приговор двум мошенницам. Они в 2015 году обещали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать содействие в получении грантов на развитие ферм в министерстве сельского хозяйства края и подготовке документов для фонда Микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Клиентам женщины обещали положительный результат в выдаче микрозаймов, грантов и кредитов. Но обязательства они не выполнили, а на своем деле заработали больше 3 млн рублей.

В итоге женщинам придется провести в колонии общего режима 3 года. Одна из подельниц отбудет наказание, когда ее ребенку исполнится 14 лет, сообщает генпрокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU