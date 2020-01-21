21 Янв. 2020 2020-01-21T19:02:20+03:00

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В Дагестане днем 21 января на 795-ом километре ФАД Кавказ грузовик «MAN» снес «BMW». 39-летний водитель не справился с управлением. За рулем иномарки ехал 52-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель «BMW» доставлен в медучреждение Махачкалы. Информация предварительная, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - комментируют в пресс-службе МВД Дагестана.

Видео с места происшествия от полицейских:

Жуткая авария в Дагестане: грузовик MAN снес BMW .

ИСТОЧНИК KP.RU