Из-за аномально теплой зимы зацвел Кавказский заповедник

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:33:07+03:00

Рассказали о невероятном в Минприроды России

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Не одно десятилетие специалисты следят за сезонными явлениями в Кавказском заповеднике, который распластался на территориях нескольких регионов (Красноярского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии). Сегодня, 21 января, в Минприроды РФ рассказали невероятное:

- Из-за аномально теплой зимы в Кавказском заповеднике на месяц раньше распустились первоцветы. Такое активное цветение в разгар зимы сотрудники ООПТ называют довольно редким явлением.

Отмечается еще, что более активное цветение идет вблизи черноморского побережья.

- Цветущие поляны подснежников в тисо-самшитовой роще и нежные соцветия распустившихся на 2 месяца раньше срока морозников. Единственный вид, который зацвел «по расписанию» – цикламен.

ИСТОЧНИК KP.RU