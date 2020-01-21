Из-за аномально теплой зимы зацвел Кавказский заповедник
Не одно десятилетие специалисты следят за сезонными явлениями в Кавказском заповеднике, который распластался на территориях нескольких регионов (Красноярского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии). Сегодня, 21 января, в Минприроды РФ рассказали невероятное:
- Из-за аномально теплой зимы в Кавказском заповеднике на месяц раньше распустились первоцветы. Такое активное цветение в разгар зимы сотрудники ООПТ называют довольно редким явлением.
Отмечается еще, что более активное цветение идет вблизи черноморского побережья.
- Цветущие поляны подснежников в тисо-самшитовой роще и нежные соцветия распустившихся на 2 месяца раньше срока морозников. Единственный вид, который зацвел «по расписанию» – цикламен.
ИСТОЧНИК KP.RU