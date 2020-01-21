Владимир Путин упразднил Минкавказ

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:45:50+03:00

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На сайте Кремля появилась информация про упразднение Министерства РФ по делам Северного Кавказа. В указе Владимира Путина о структуре федеральных органов исполнительной власти сообщается:

- Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, передав его функции Министерству экономического развития Российской Федерации.

Ведомство отвечало за выработку и реализацию политики Правительства, направленной на социально-экономическое развитие региона.

ИСТОЧНИК KP.RU