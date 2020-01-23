2020-01-23T09:35:23+03:00
Происшествия

Мэра Георгиевска проверяют по заявлению об угрозе убийством

Максим Клетин уже побывал на допросе
Виталий КЛИМОВ
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Максим Клетин. Фото: личная страница Клетина в InstagramМаксим Клетин. Фото: личная страница Клетина в Instagram
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В Георгиевске очередной скандал. На местного градоначальника написали заявление в прокуратуру. Максима Клетина обвинили в том, что он в переписке угрожал убийством женщине. Заявление подала женщина, состоявшая с Клетиным в отношениях.

- Сейчас проводится проверка в рамках статьи 119 УК РФ - угроза убийством. Клетин вызывался к следователю. Объяснения дала и заявительница. Однако пока уголовное дело не возбуждено. Идет разбирательство, - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, угрозы женщине поступили во время переписки в мессенджере. Сам Клетин не комментирует информацию, как и появление в интернете записи видео, на котором человек, как две капли воды похожий на него, называет себя "принцессой" и рассказывает некому собеседнику о том, что "принцесса в юности была опасным преступником". Скандал комментировал губернатор Ставрополья. Владимиров заявил, что факты не подтверждены ничем, кроме схожести людей, и не могут стать причиной для наказания.

- Для меня важен глава, который не подводит людей и выполняет взятые на себя обязательства. В Георгиевске исполняется все: строятся дороги, школы, поликлиники, благоустраивается городская среда. И у меня как губернатора к Клетину вопросов нет, - сказал Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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