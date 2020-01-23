Ребенок погиб, а мать в ожогах после пожара на Ставрополье

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:15:36+03:00

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Ребенок погиб в пожаре, случившемся в частном доме в Кочубеевском районе. Идет доследственная проверка.

18 января этого года в одном из частных владений в хуторе Калиновском вспыхнул огонь. 3-летний мальчик играл возле печи, она и стала источником возгорания. В больнице от полученных повреждений погибла 5-летняя девочка, сестра мальчика. Мать с ожогами находится на стационарном лечении. Не пострадал только 3-летний малыш. Он первым увидел пожар и поспешил выбежать на улицу.

После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU