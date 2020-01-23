ФСБ задержала судью на месте преступления в Дагестане

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:41:40+03:00

Во время обысков в его кабинете нашли большое количество боеприпасов

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В Дагестане оперативники ФСБ задержали судью на месте получения взятки. Служитель Фемиды требовал вознаграждение у директора Боташюртовской школы за спасение её карьеры.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных структурах региона, мировой судья разбирал дело о нарушении правил пожарной безопасности в школе села Боташюрт. Процесс мог поставить крест на карьере директора, и женщина была готова на всё, чтобы сохранить пост. Тогда судья предложил заменить отстранение от служебной деятельности сроком на три года на несущественный штраф — 5 тысяч рублей. За это служитель Фемиды требовал 10 тысяч на руки.

Мелкое взяточничество было раскрыто ФСБ. Во время передачи средств мирового судью взяли с поличным. А в его кабинете нашли большое количество разнообразных боеприпасов.

— Собранные материалы переданы в следственное управление СКР по Дагестану для возбуждения уголовного дела, — сказал собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU