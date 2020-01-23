На Ставрополье ударят сильные морозы

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:05:53+03:00

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Пока северную часть Ставрополья и краевой центр заваливает снегом, "КП-Северный Кавказ" узнала у ведущего синоптика регионального Гидрометцентра Светланы Соловьевой, что к нам идет резкое похолодание.

- На юге снега пока не идет. Начнется из дождя. Завтра также будут осадки. Исключительно в виде снега. Но уже небольшие. С сегодняшнего дня начнет понижаться температура. К вечеру 23 января -3..-5 в Ставрополе. Ночью в крае -4...-9. Завтра днем мороз сохранится от -3 до -8 градусов, - рассказал собеседница.

На Ставрополье ударит сильный мороз 00:00 00:00

Синоптики предупреждают также, что ночь 25 января будет самой холодной (-6..-11 градусов), но без осадков. А днем мороз начнет ослабевать.

- Нас ждет крайне неблагоприятная погода. Западный ветер до воскресенья будет усиливаться до 15-20 м/с. Только с 27 ослабеет. Как и мороз. На следующей неделе будут положительные температуры, - подчеркнула Светлана Соловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU