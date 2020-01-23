2020-01-23T11:06:24+03:00
Происшествия

Снегопад обрушился на Ставрополье

На дорогах коллапс, в школах скорректировали занятия [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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За часы утром 23 января Ставрополь и многие города и населенные пункты северной части региона превратились в один большой сугроб. С вечера синоптики Ставропольского Гидрометцентра предупреждали про сильный мокрый снег с порывистым ветром. Но жители Ставрополья все равно удивлены таким переменам.

- Кто заказал столько снега ??? - шутят в соцсетях.

Такую погоду ставропольцы ждали давно! Фото: СОЦСЕТИ

Такую погоду ставропольцы ждали давно!Фото: СОЦСЕТИ

Из-за непогоды учителя младших классов школ Ставрополя даже скорректировали образовательный процесс. Понимая, что многие родители не пустят деток на учебу, объяснение новых тем педагоги отложили. В целом, комментирует администрация, образовательные учреждения работают, как положено. И детские садики тоже.

На дорогах снегопад устроил коллапс. Снегоуборочные машины после долгой "спячки" стараются навести порядок.

СНЕГОПАД! В Ставрополе из-за погоды транспортный коллапс.

- Автоинспекторы осуществляют надзор за дорожным движением на круглосуточной основе: проверяют состояние проезжей части, сопровождают спецтехнику, осматривают территории обслуживания на предмет необходимости оказания помощи попавшим в трудную ситуацию, - отмечают в краевом ГИБДД. - Перепады температуры создают опасность возникновения аварийных ситуаций. Главная причина которых – несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала и скоростного режима.

И пока прогнозы синоптиков неутешительные: идет похолодание!

На Ставрополье ударит сильный мороз

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ИСТОЧНИК KP.RU

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