Суд ждет ставропольского полицейского, "крышевавшего" грузоперевозчиков
Дело экс-сотрудника ставропольской Госавтоинспекции и его посредницы передано в суд. Их обвиняют в ряде коррупционных преступлений.
С сентября 2017 по январь 2019 старший инспектор регулярно получал от знакомой взятки от 40 до 70 тысяч рублей. Эти деньги женщина брала и передавала за обеспечение беспрепятственного передвижения по дорогам Ставропольского края автомобилей частных организаций, занимающихся перевозками горюче-смазочных материалов. Этих водителей не привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Теперь расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU