Суд ждет ставропольского полицейского, "крышевавшего" грузоперевозчиков

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:32:37+03:00

За взятки от 40 до 70 тысяч рублей дороги для водителей становились свободными

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Дело экс-сотрудника ставропольской Госавтоинспекции и его посредницы передано в суд. Их обвиняют в ряде коррупционных преступлений.

С сентября 2017 по январь 2019 старший инспектор регулярно получал от знакомой взятки от 40 до 70 тысяч рублей. Эти деньги женщина брала и передавала за обеспечение беспрепятственного передвижения по дорогам Ставропольского края автомобилей частных организаций, занимающихся перевозками горюче-смазочных материалов. Этих водителей не привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Теперь расследование уголовного дела завершено, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU