10 кг наркотиков и ружье нашли у ставропольца в доме

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:42:28+03:00

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Десять килограммов марихуаны и обрез ружья нашли полицейские дома у жителя хутора Сухая Падина на Ставрополье.

Мужчина пояснил, что сорвал растения в поле рядом с домом и хранил для себя. В доме нашлось и взрывчатое вещество — дымный порох вместе с обрезом двуствольного охотничьего ружья, пригодного к стрельбе. Ставрополец объяснил, что это вещи умершего брата, найденные им на чердаке.

За незаконное хранение наркотиков и оружия возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU