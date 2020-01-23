10 кг наркотиков и ружье нашли у ставропольца в доме
Наркотики мужчина хранил для себя
Изменить размер текста:
Десять килограммов марихуаны и обрез ружья нашли полицейские дома у жителя хутора Сухая Падина на Ставрополье.
Мужчина пояснил, что сорвал растения в поле рядом с домом и хранил для себя. В доме нашлось и взрывчатое вещество — дымный порох вместе с обрезом двуствольного охотничьего ружья, пригодного к стрельбе. Ставрополец объяснил, что это вещи умершего брата, найденные им на чердаке.
За незаконное хранение наркотиков и оружия возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU